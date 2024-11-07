07 Ноября 2024
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Фото: страница &quot;ВКонтакте&quot; Валерии Чекалиной

Суд оставил под домашним арестом блогера Лерчек

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая обвиняется в выводе из страны более 250 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости, жалоба защиты была отклонена. Адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения.

Также под домашним арестом Мосгорсуд оставил и Артема Чекалина, бывшего супруга Лерчек.

В начале октября МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Сообщалось, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может составлять $1 млн.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В январе стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело прекратили. Но супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

Теги: лерчек, валерия чекалина, домашний арест


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