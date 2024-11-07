Шойгу: Запад стоит перед выбором по ситуации с Украиной

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что Запад стоит перед выбором по военной операции на Украине, пишет РБК.

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Об этом он сказал на 12-й встрече секретарей совбезов стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москве.

"Запад встал перед выбором — продолжать финансирование Киева и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться", — заявил он.

Секретарь Совбеза также отметил, что обстановка на СВО складывается не в пользу Украины.

Ранее на встрече Владимир Путин сказал, что геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз. Также надо вовремя корректировать документы стратегического планирования для принятия приоритетных решений, прежде всего в сфере обороны.