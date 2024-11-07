Эксперт: "Новый" Трамп стал более критичным в отношении гегемонии США в мире

Доцент Женевской школы дипломатии и международных отношений Жиль-Эммануэль Жаке полагает, что внешняя политика избранного президента США Дональда Трампа будет "такой же непредсказуемой, как и в первый срок".

Это понятие включает и отношения с Россией. "Новый" Трамп стал, совершенно очевидно, более критичным в отношении гегемонии США в мире, а также военных конфликтов, так или иначе спровоцированных его страной, сообщил РИА Новости Жаке.

Из уст кандидата от Республиканской партии звучали предложения наладить отношения с Россией, прекратить конфликт на Украине "еще до инаугурации" и предотвратить Третью мировую войну. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, хотя это нельзя сделать за одну ночь.