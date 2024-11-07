В тюменском селе нашли тела семьи из трех человек. У ребенка перерезано горло

В селе Ярково нашли тела трех человек: мужчины, его сожительницы и ее ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Сообщается, что мужчина и женщина погибли от огнестрельных ранений. У ребенка было перерезано горло. Утром к погибшей семье заходил сосед. Он сообщил, что слышал накануне конфликт, однако в квартиру попасть не мог, поскольку двери были закрыты изнутри.

Возбуждено уголовное дело.

Следователи Тюменского межрайонного следственного отдела работают на месте, проводится осмотр, допрашиваются соседи и знакомые. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначен комплекс экспертиз. Приоритетная версия: мужчина убил свою сожительницу и ее ребенка, а после предположительно, свел счеты с жизнью.