Бывший екатеринбургский депутат оказался в списке террористов и экстремистов

Бывший депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик включен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга. В списке террористов и экстремистов Боровику присвоен номер 2923. Также там указаны его дата и место рождения.

Напомним, в конце прошлого года депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к правоохранителям, изучив личную страницу Евгения Боровика в соцсети. Те провели проверку и нашли в постах экс-депутата думы Екатеринбурга признаки дискредитации армии и мелкого хулиганства. После этого встал вопрос о возбуждении дел.

Весной нынешнего года стало известно, что Боровика не стали привлекать за дискредитацию Вооруженных Сил России, но возбудили против него дело об оправдании терроризма. Альшевских заявлял, что Боровик успел "сделать ноги" и может скрываться за рубежом.

Экс-депутат объявлен в розыск по линии МВД. Недавно стало известно, что он заочно арестован по решению суда.