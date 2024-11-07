07 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России пошлина на вино недружественных стран может вырасти до 50%

В России может существенно вырасти пошлина на вино из недружественных стран. Назван уровень, до которого этот рост может произойти.

По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, текущая пошлина в 25% должна быть увеличена. До 30, 40% а то и до 50%. Политик уверен, что это позволит сформировать источник, чтобы направить деньги на развитие именно российского виноградарства, пишет ТАСС.

По данным за лето 2023 г., Грузия вышла на первое место по поставкам в Россию тихих вин, опередив Италию. За первые пять месяцев этого года поставки из Грузии выросли на 63%. За этот период соседняя страна импортировала 24,2 млн тыс. л тихих вин, Италия – только 23,4 тыс. л. Позже Виктория Абрамченко (тогда – еще вице-премьер), заявила, что правительство России рассмотрит предложение АВВР (Ассоциации виноградарей и виноделов России) об установлении ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200%.

Теги: Вино, Дмитрий Патрушев, недружественные страны


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