С камчатского завода украли полторы тонны красной икры

1,5 тонны красной икры похитили неизвестные с завода в Петропавовске-Камчатском, сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "Кража" в особо крупном размере". Устанавливаются причастные к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в России, несмотря на то, что завершилась путина, дорожает красная икра. Цены на деликатес к октябрю по сравнению с тем же периодом 2023 года уже выросли до 25%. К Новому году икра может подорожать еще на 10%. Продавцы считают, что красная икра может догнать по стоимости черную.