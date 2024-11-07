Самый криминальный район Тюмени ждет реновация

В Тюмени масштабная реконструкция ждет самый криминальный район города - Лесобазу. Об этом было сказано в рамках Тюменского градостроительного форума, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам замглавы города, директора департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова, в настоящий момент в микрорайоне Лесобаза уже ведется комплексное развитие территорий. Его планируют расширить на участок в районе ул. Константина Заслонова.

"Мы над этим работаем. На прошлой неделе на рабочей группе мы эту территорию рассмотрели, приняли решение о ее развитии", - заявил Иванов. Он сообщил, что сейчас власти будут готовить проект постановления о формировании этой территории, как территории комплексного развития.

Ожидается, что в микрорайоне расширят дороги, построят Дом культуры, обустроят парк с озером.

Напомним, микрорайон Лесобаза печально прославился на всю страну после того, как там была изнасилована и убита маленькая Настя М., за поисками которой следила вся страна. После преступления., жители Лесобазы вели сбор подписей за установку в микрорайоне видеокамер. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору установить в областной столице дополнительные видеокамеры после убийства восьмилетней Насти М. По итогам расследования этого дела было внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений - указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности.