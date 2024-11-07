Все включено: алкоголь сделали бесплатным для российских туристов на застрявшем в Японии лайнере

Весь алкоголь сделали бесплатным для российских туристов на застрявшем в Японии лайнере. Таким образом компания хочет задобрить туристов. Об этом SHOT рассказали пассажиры.

"Теперь четверо суток до Шанхая, кажется, выглядят уже не так страшно", - сказали они.

Также сообщается, что круизная компания пообещала 400 долларов всем застрявшим туристам, которые не успевают на свои рейсы.

Как сообщает MASH, тем, кто не пьёт алкоголь, никаких дополнительных услуг не оказали.

Ранее мы писали, что застрявшие российские туристы в Японии жалуются, что не смогут вернуться домой.