В Прикамье суд оставил на свободе управляющую пансионатом, где умерли пенсионеры

Управляющую "Долголетием" в Перми оставили на свободе, сообщает Properm.ru.

Татьяна Цыцева заявила в суде, что в частном доме престарелых были созданы идеальные условия и "никто стариков не убивал". Кроме того, у нее на иждивении находятся ребенок и родители.

Следователь СКР по Пермскому краю Глеб Ведерников указал в ходатайстве, что Цыцева склонна к давлению на персонал и близких и может уничтожить доказательства преступлений. Сообщается также, что родственникам умерших людей поступали угрозы. Однако попросил меру пресечения, не связанную с арестом в СИЗО.

В итоге суд вынес решение в виде запрета определённых действий: нельзя общаться с потерпевшими и сотрудниками, пользоваться средствами связи. Ее освободили в зале суда.