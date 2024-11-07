Государство собирается взять риелторов и агентства недвижимости под контроль

В Госдуме разработан законопроект, который выдвинет строгие требования к агентствам недвижимости и риелторам. Частных риелторов могут вообще запретить. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, законопроект предлагает допускать риелторов на рынок недвижимости только через специальные региональные реестры вроде того, что было сделано с такси. Регионы сами выберут, какой орган власти будет этим заведовать. При этом подать заявление на включение в реестр смогут только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Физическим лицам или самозанятым доступ на рынок риелторских услуг запретят. Они смогут работать, если только имеют трудовой или гражданско-правовой договор с агентством.

Сегодня риелторская деятельность практически никак не регулируется, что совершенно недопустимо, говорит депутат. В Белоруссии тоже решили ужесточить это. Там предполагается обязательная сдача государственного экзамена на соответствие профессиональной квалификации. В России пойдут по более мягкому пути. Всего в стране на сегодняшний день действует порядка 400 тысяч независимых риелторов.

Сейчас законопроект рассылается для отзывов в регионы. Только после этого он будет внесен в Госдуму.