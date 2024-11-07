В 2025 году столицу Заполярья украсят тысячи тюльпанов

В качестве эксперимента специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» этой осенью высадили луковицы тюльпанов в центре города, Первомайском и Ленинском округах.

Оптимальное время для высаживания тюльпанов — поздняя осень, когда выпавший снег становится естественной защитой луковиц от сильного холода.

При выборе сортов тюльпанов мурманские специалисты консультировались с представителями Полярной опытной станции филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. Также были получены рекомендации по высадке и уходу за растениями.