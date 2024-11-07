07 Ноября 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

Застрявшие в Японии российские туристы жалуются, что не смогут вернуться домой

Застрявшие на круизном лайнере в Японии российские туристы жалуются, что не смогут вернуться домой. По их словам, у них не хватит денег на новые билеты. Старые "сгорели", потому что они не успели на рейс. По данным SHOT, новый билет обойдётся почти в 200 тысяч рублей.

Россияне уже обратились в консульство.

Как пишет издание, круиз на одного человека на лайнере стоит около 1000 евро. У всех туристов обратные билеты домой были на 9-10 ноября.

Но после ремонта лайнер достигнет Шанхая только 11-го числа.

При этом по условиям безвизового транзита через Шанхай россияне должны в течение 144 часов вылететь в другую страну прямым рейсом. Туристов с лайнера не отпускают.

Ранее мы писали, что сотни россиян застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей".

Теги: лайнер, круиз, япония


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Развитие сюжета:

Ранее 07.11.2024 15:14 Мск Туристам, которые застряли на лайнере в Японии, полностью погасят затраты на возвращение в Россию
Ранее 07.11.2024 12:09 Мск Все включено: алкоголь сделали бесплатным для российских туристов на застрявшем в Японии лайнере

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Ранее 07.11.2024 09:42 Мск Россияне застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера

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