Застрявшие в Японии российские туристы жалуются, что не смогут вернуться домой

Застрявшие на круизном лайнере в Японии российские туристы жалуются, что не смогут вернуться домой. По их словам, у них не хватит денег на новые билеты. Старые "сгорели", потому что они не успели на рейс. По данным SHOT, новый билет обойдётся почти в 200 тысяч рублей.

Россияне уже обратились в консульство.

Как пишет издание, круиз на одного человека на лайнере стоит около 1000 евро. У всех туристов обратные билеты домой были на 9-10 ноября.

Но после ремонта лайнер достигнет Шанхая только 11-го числа.

При этом по условиям безвизового транзита через Шанхай россияне должны в течение 144 часов вылететь в другую страну прямым рейсом. Туристов с лайнера не отпускают.

Ранее мы писали, что сотни россиян застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей".