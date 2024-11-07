Песков опроверг сообщения о том, что Путин "тайно" поздравил Трампа

Сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин якобы неформально, "через знакомых", поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Недостоверная информация", - цитирует RTVI ответ представителя Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным после того, как покинул должность президента США.

До этого Трамп в интервью американскому бизнесмену Илону Маску заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным в бытность главой государства, и он рассчитывает продолжить их в случае второго избрания.