Автомобили с пробегом в России подешевели на 11%

Средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в России по итогам октября уменьшилась до 2,03 млн рублей. Это ниже январского значения на 11%.

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Как пишут "Известия" со ссылкой на сервис "Авто.ру Оценка", цены снижаются шестой месяц подряд.

Самое большее снижение цен зафиксировано в Кемеровской области (–10,4%; 1,31 млн рублей), Алтайском крае (–10,2%; 1,71 млн рублей) и Псковской области (–10%; 1,05 млн рублей).

В пятерку наиболее подешевевших машин с пробегом вошли две отечественные модели — хетчбэк Lada 2113 (234 тыс. рублей) и седан Lada 2115 (241 тыс. рублей).

Также снижается средняя стоимость премиального седана Mercedes-Benz W222, Nissan Pathfinder R51 и Volvo S60 второго поколения.

В двух регионах цена на машины, наоборот, увеличилась. Это Северная Осетия – Алания и Курганская область.

Ранее сообщалось, что по итогам октября текущего года в России было реализовано 171,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 1,5 раза выше уровня прошлого года.