07 Ноября 2024
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Общество Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

В России предложили привлекать россиян из бедных регионов на "пыльную" работу в Москву

На Русском экономическом форуме в Челябинске в ходе дискуссии по управлению миграцией кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ФГБУН "Институт востоковедения Российской академии наук" Наталья Космарская предложила привлекать россиян из депрессивных регионов в Москву для работы в сферах, где обычно трудятся мигранты. Это одна из мер, с помощью которой можно будет обеспечить их социальную и языковую адаптацию. По ее мнению, это поможет "разбавить" сферы низкостатусного труда людьми, которые бы не ассоциировались с миграцией и со всеми негативными ее последствиями.
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"У нас есть регионы с недостаточными возможностями заработка – дотационные регионы. И вполне можно было бы привлечь какое-то количество людей в ту же Москву для выполнения этих непрестижных видов работ. И мы должны признать, что эти виды работ никуда не денутся, они все равно будут нужны: надо вывозить и сортировать мусор, раскалывать лед, чистить крыши, убирать улицы и прочее", – рассуждает Наталья Космарская.

Кроме того, она, как и ее другие участники этой дискуссии, отметила необходимость привлечения из стран ближнего зарубежья квалифицированной рабочей силы. Еще одной мерой, позволяющую повысить "качество" миграционных потоков в Россию, может стать увеличение количества бюджетных мест в российских вузах и "удержание" выпускников этих заведений в стране.

Наконец, открытие в странах Средней Азии "русских центров" для детей, в которых они учат русский язык и усваивают российские культурные ценности, является крайне необходимой мерой для адаптации иностранных граждан, приезжающих в Россию. Космарская привела в пример три школы-интерната, открытых сейчас в Киргизии.

На этой же дискуссии руководитель отдела внешних коммуникаций Института "Царьграда" Никита Комаров заявил о том, что дефицит кадров может стать не проблемой для экономики, а стимулом и драйвером ее развития.

Также руководитель направления "Миграция" центра им. П.А. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда предложил отойти от ныне действующей патентной системы привлечения мигрантов и заменить ее организованным набором иностранной рабочей силы, который предполагает закрепление мигранта за одним конкретным работодателем.

Теги: миграция, работа, адаптация


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