Анастасию Чернецкую оставили под домашним арестом до 28 декабря

Свердловский областной суд признал законным продление домашнего ареста Анастасии Чернецкой – бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, ранее Ленинский районный суд уральской столицы продлил Чернецкой срок домашнего ареста до 28 декабря 2024 года. Она обвиняется по статье УК РФ "Мошенничество организованной группой в особо крупном размере".

Защита Анастасии обжаловала постановление в Свердловском областном суде. Адвокат просил избрать для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако облсуд, внимательно изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, оставил продление домашнего ареста в силе.

В июне этого года имущество Анастасии Чернецкой было арестовано по делу о мошенничестве. Изначально суд заключил ее под стражу. В августе Анастасию выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.