В Березниках все еще не решена проблема с водой: подключить водозабор не удается

В Березниках водозабор "Извер" планируют запустить от резервных источников. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Прикамья по вопросам тарифного регулирования и ЖКХ Андрей Кокорев, передает корреспондент Накануне.RU.

Состоялось очередное заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

"Принято решение привлечь независимые источники питания, которые сегодня находятся на базе насосной станции. Сейчас ведется работа по подключению этих источников", - сообщил он.

Глава Березников Алексей Казаченко сообщил, что бригады энергетиков работают круглосуточно. Ночью вновь устранили несколько разрывов, убирали деревья с проводов. Попытки запустить "Извер" пока безуспешны. Сейчас на расчистке линий электропередач работают 13 бригад, порядка 70 человек. Приехали энергетики из Очёра, Добрянки, Кудымкара, Лысьвы. Все бригады полностью укомплектованы оборудованием и спецтехникой.

В компании "Россети Урал" сообщили об усилении помощи Березниковскому городскому округу в восстановлении электроснабжения водозабора "Извер". Работают четыре бригады в составе более 20 человек персонала, шесть единиц техники и спецтехники.

"Выдвигаемся для расчистки трассы воздушной линии электропередачи напряжением шесть киловольт, отходящей от подстанции "Заполье" (ПАО "Уралкалий") На обесточенный водозабор "Извер" направлены две бригады для подключения мобильного резервного источника электроснабжения. Для этих целей потребуется строительство участка воздушной линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне компания доставила снегоболотоход в Березники, однако машина завязла в условиях экстремального бездорожья. Электросетевой объект "ОРЭС –Прикамья" находится в практически недоступной в это время года местности. Трасса воздушной линии – в крайне неудовлетворительном состоянии.