В ЦБ объяснили повышение ключевой ставки до 21%

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов объяснил, почему ключевая ставка выросла с 19 до 21%. Он привел несколько аргументов.

Во-первых, были "новые вводные" по бюджетной политике: на 1,5 трлн руб. выросли расходы 2024 г., которые финансируют монетарным образом, за счет остатков предыдущих лет, они являются "новыми деньгами в экономике, новым спросом". Не реагировать на этот фактор методом денежно-кредитной политики – соглашаться на ускорение инфляции, считает Тремасов.

Во-вторых, вырос утилизационный сбор. Эта мера является протекционистской, а за такую категорию решений платит общество, в данном случае – более высокой инфляцией, повышением цен на автомобили. В-третьих, выросли на 11,9% с 1 июля 2025 г. тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что является "проинфляционным фактором". Кроме того, текущие темпы роста цен остаются высокими.

"Мы реагируем и на текущую инфляционную картину, она остается негативной. Принимаем во внимание фактор инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса – они в последние месяцы сильно повышались. Мы не видим просветов в части рынка труда – ситуация продолжает ухудшаться. Жесткость параметров рынка труда нарастает. Такая ситуация ведет к тому, что останутся высокие темпы роста зарплат, значимо опережающие рост производительности, а это – прямые инфляционные эффекты", - сказал Тремасов в Челябинске на II Русском экономическом форуме (РЭФ).

Он привел прогноз ключевой ставки на ближайшие годы: 2025-ый - 17-20%, 2026-й - 12-13%, 2027-й - 7,5-8,5%.