Россияне, возможно, будут сдавать тесты на финансовую грамотность

Обязательные тесты на финансовую грамотность для россиян, впервые оформляющих кредит, предложили ввести в Госдуме.

Как пишет SHOT, такую инициативу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной отправил замруководителя фракции "Новые люди" Александр Дёмин.

Он отмечает, что количество заёмщиков с тремя и более кредитами в России составило более 13 млн человек. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Депутаты считают, что часть граждан не осознают возможные последствия, берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, и в итоге попадают в долговые ловушки.

Новым законом хотят помочь тем, кто берет кредит на эмоциях или по незнанию. Тестирование поможет исправить ситуацию. Тест будет включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальном риске банкротства.