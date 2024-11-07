Экс-глава Коми перешел работать в Минобороны

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.

Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

5 ноября Уйба объявил в видеообращении к жителям региона о своей отставке. В тот же день Путин встретился с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном и назначил его временно исполняющим обязанности главы Коми.

Напомним, Уйба неоднократно становился участником конфликтных ситуаций, работая губернатором Коми. Так, в 2021 году он на встрече с местными жителями заявил им "у вас я – Путин", Как пояснили позже в пресс-службе администрации республики, он имел в виду свою ответственность за регион. В 2023 году глава республики вступил в конфликт с полицейским, которому граждане пожаловались на перекрытую ради руководителя парковку, и назвал себя "гарантом Конституции".