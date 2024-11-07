В Екатеринбурге владелица мастифа заплатит компенсацию за укус ребенка

В Екатеринбурге суд заставил владелицу мастифа выплатить компенсацию морального вреда за укус ребенка ее псом.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось летом 2022 года на территории СНТ "Жилищник-3": собака породы тибетский мастиф укусила 12-летнего мальчика. Инцидент произошел вечером, когда он был на улице с сестрой. Выяснилось, что владелица пса выгуливала его на поводке, но без намордника, и упустила момент, когда тот вцепился в ногу ребенку.

Покусанный мальчик был доставлен в ДГКБ №9, где ему оказали медпомощь и рекомендовали лечение у хирурга. В течение месяца он проходил курс антирабической вакцинации. Также пострадавшему потребовалась помощь психолога, он стал бояться собак.

Как отметили в облсуде, владелица мастифа предлагала финансовую помощь родителям ребенка, но те отказались. Тогда прокурор в интересах пострадавшего обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском о компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей. Суд обязал женщину выплатить семье мальчика 80 тысяч рублей. Собаковод пыталась обжаловать это решение, но Свердловский областной суд не нашел причин для его изменения.

Напомним, ранее на Среднем Урале взыскали компенсацию в пользу двух детей, травмированных собакой породы алабай.