Отобрали планшет: 15-летнего подростка подозревают в убийстве своей матери под Сергиевым Посадом

Подростка подозревают в убийстве своей матери в ДНП "Красная Сторожка" под Сергиевым Посадом. По информации SHOT, убийство произошло 6 ноября.

Утром 48-летняя женщина, работающая бухгалтером, ругала 15-летнего сына за прогулы в школе и плохие оценки. Она отобрала у парня планшет и не разрешала играть на компьютере. По версии следствия, он зашёл в спальню к матери и несколько раз ударил её топором по голове. От полученных травм она скончалась.

Позже он сам позвонил в полицию. Судмедэксперты подтвердили смерть женщины через 4 часа после происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Решается, какую меру пресечения применить к несовершеннолетнему.