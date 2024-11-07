Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС - в качестве страны-партнера

Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Министр отметил, что Москва заинтересована в развитии многосторонних форм взаимодействия с Астаной.

Также Лавров сообщил о подготовке к государственному визиту президента России в Казахстан 27 ноября, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что по итогам саммита в Казани лидеры межгосударственного объединения БРИКС пока решили не принимать новых участников. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Странам, подавшим заявку на вступление, присвоят статус партнеров. Как стало известно, 13 стран уже получили статус страны-партнера БРИКС. Ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.