"Дефицит кадров – стимул развития экономики", - заявили на Русском экономическом форуме в Челябинске

Руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда Никита Комаров на Русском экономическом форуме, который 7 ноября стартовал в Челябинске, заявил о том, что дефицит кадров может стать не проблемой для экономики, а стимулом и драйвером ее развития.

По мнению эксперта, миграция в России носит не трудовой характер, а замещающий – мигранты приезжают не просто поработать, заработать деньги и уехать обратно. Поэтому не стоит рассматривать мигрантов как способ удовлетворить потребности в рабочей силе. Дефицит кадров, в свою очередь, сложился из-за низкой производительности труда – 35% рабочих мест являются низкопроизводительными.

За счет внедрения автоматизации это количество можно сократить до 15-17%, что поспособствует высвобождению трудовых ресурсов. Сейчас же только 15,8% предприятий имеют высокий уровень автоматизации. Приток низкокавлифицированной рабочей силы тормозит развитие экономики, поскольку предприятия, которые ее используют, не имеют стимула заниматься повышением производительности труда – это дорого, сложно и имеет долгосрочную окупаемость.

"Зачем этим заниматься, когда можно сейчас взять низкоквалифицированную рабочую силу, к которой неограниченный доступ?" – рассуждает Комаров.

Именно по этой причине дефицит кадров может только пойти на пользу экономике, полагает он. Кроме того, большинство мигрантов не только низкоквалифицированные, но еще и работают в отраслях с низкой производительностью, таких как курьерская доставка и такси, а эти сферы не приносят добавленной стоимости. Только 13% мигрантов работают на стройке, то есть в отрасли, которая приносит прямую экономическую выгоду.

Не стоит забывать и о социальных мерах поддержки, которые становятся доступными для мигрантов и создают дополнительную нагрузку на социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру в стране. Никита Комаров также поддержал идею об оргнаборе иностранной рабочей силы.

Ранее на РЭФ руководитель направления "Миграция" центра им. П.А. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда заявил о необходимости отойти от ныне действующей патентной системы привлечения мигрантов и заменить ее организованным набором иностранной рабочей силы, который предполагает закрепление мигранта за одним конкретным работодателем.