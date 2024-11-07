07 Ноября 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Елена Федина: Проблемы рынка труда – дефицит кадров и миграционный отток

Управляющий отделением Челябинск Уральского главного управления Банка России Елена Федина сообщила о смене структуры валового регионального продукта (ВРП) Челябинской области – растет доля обрабатывающих производств, падает выпуск в металлургии и добывающей промышленности. Это происходит на фоне проблем на рынке труда – дефицита кадров, миграционного оттока, в условиях чего работодатели вынуждены повышать зарплату тем, кто уже работает на различных предприятиях.

По словам Фединой, почти все опрошенные компании сообщили о дефиците квалифицированных и неквалифицированных кадров. При этом рост количества рабочей силы на Южном Урале не ожидается – по прогнозу Росстата, в 2024 г. миграционный отток сохранится, естественная убыль населения превысит 17 тыс. человек.

"Дефицит кадров, максимальная загрузка имеющихся мощностей существенно ограничивает возможности предприятий по наращиванию выпуска. В условиях острого кадрового голода для сохранения работников и привлечения новых сотрудников предприятия продолжают повышать зарплаты. Реальные зарплаты в нашем регионе больше двух лет увеличиваются быстрее, чем в среднем по стране", - сказала Федина в Челябинске на II Русском экономическом форуме.

Теги: Челябинская область, кадры, дефицит кадров, Елена Федина


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