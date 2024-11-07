В ГД предложили запретить тратить из регбюджета более 1 млн на концерты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил запретить тратить на выступления артистов более 1 млн рублей из государственных и муниципальных бюджетов. Соответствующий законопроект он внесет в ГД, пишет ТАСС. Сэкономленные средства предлагается направить на финансирование здравоохранения и образования.

В пояснительной записке говорится, что сейчас отдельные органы государственной и муниципальной власти и бюджетные учреждения закупают проведение концертов у артистов и певцов на суммы, которые "вызывают недоумение и возмущение у граждан".

Ранее гонорар певца Шамана за выступление на празднике в Оренбурге – 16 млн рублей из бюджета подтопленного города – вызвал возмущение как местных жителей, так и депутатов Госдумы. Артист несколько сгладил скандал, заявив, что отдаст часть гонорара пострадавшим от весеннего наводнения. На ситуацию с огромным гонораром Ярославу Дронову губернатору Оренбуржья пожаловалась депутат Госдумы Нина Останина. Парламентарий предложила властям обратиться к спонсорам из числа хозяйствующих объектов региона, чтобы они оплатили концерт в рамках благотворительности и ответственной социальной политики.