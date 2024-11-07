Обвиняемому замгубернатора Тюменской области Вахрину могут предъявить новые обвинения

Имущество заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и бизнесмена Алексея Гоцыка арестовано. Это следует и постановления Басманного суда о продлении срока ареста обвиняемым, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее суд оставил их под стражей до 6 ноября. Теперь арест продлен до 6 февраля.

Сообщается, что обвиняемым могут быть предъявлены новые обвинения: "по уголовному делу необходимо получить заключения ранее назначенных судебных экспертиз, предъявить Вахрину В. М. и Гоцыку А. В. новые обвинения", - говорится в документе.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка (его строительная компания возводит ЖК "Вознесенский", также он является совладельцем отеля "Восток"). Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. Заместителем губернатора Тюменской области работал с 2012 г. Губернатор Александр Моор признавался, что Вахрин является его другом детства, но после ареста зарплату не получает, хоть и до сих пор не уволен.