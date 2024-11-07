Глава Астраханской области призвал поддержать земляка-участника всероссийского конкурса участковых

"Наш земляк, старший лейтенант полиции Никита Соловьев борется за звание лучшего участкового страны", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Астраханец уже более 7 лет служит в структуре внутренних дел и проявляет себя как настоящий профессионал. Только за текущий год он раскрыл 12 преступлений и зафиксировал 157 административных правонарушений. Но самым важным достижением в своей работе участковый считает доверие и уважение людей, которые обращаются к нему за помощью.

Никита – выпускник Астраханского Суворовского Военного училища. Высшее образование он получил в Краснодарском университете МВД России. Ответственную работу молодой человек успешно совмещает с заботой о семье и воспитанием трехлетней дочки. В этом году, выиграв в региональном этапе, он прошел в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый 2024».

"Голосование за лучшего народного участкового проходит до 10 ноября включительно. Уверен, Никита достоин победы, а для этого ему очень нужна наша поддержка. Проголосовать за астраханского полицейского можно по ссылке", - сообщил Игорь Бабушкин.