"Атомстройкомплекс" представил новый проект небоскреба Opera Tower в Екатеринбурге

Градостроительный совет, учрежденный при Свердловском отделении Союза архитекторов России, единогласно утвердил обновленный эскизный проект небоскреба Opera Tower в Екатеринбурге. Его разработала проектная мастерская Евгения Трубецкова для девелопера "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, обязательным условием при разработке проекта было использование уже построенных ранее конструкций – фундамента и стилобатной части, включающей три подземных и один наземный этаж. Площадь участка составляет порядка 7 тысяч квадратных метров.

Обновленный эскизный проект предполагает строительство небоскреба архитектурной высотой в 170 метров. Высота стилобатной части составляет восемь этажей – здесь предусмотрено размещение торговой галереи, ресторана с летней верандой, фитнес-центра, а также офисов. Не исключено, что первые пять этажей займет сам "Атомстройкомплекс". Остальные площади предполагается сдавать в аренду.

В высотной 44-этажной части расположены жилые апартаменты различной площади, включая пентхаусы на двух верхних этажах. Три подземных этажа отведены под многоуровневый паркинг. Закрытый зеленый двор с площадками для отдыха детей и взрослых размещен на кровле стилобата. Для перемещения по этажам предусмотрено сразу 19 лифтов. Главный вход в комплекс расположен со стороны улицы Малышева.

"Здание спроектировано в "театральной концепции", которая подразумевает, с одной стороны, что Opera Tower является зрительным залом, откуда открывается великолепный вид на весь город. С другой стороны, оно также является и главным героем, выступающим на городской сцене и привлекающим к себе внимание. Поэтому мы выбрали нестандартное и смелое фасадное решение с применением модулей заводского производства. Г-образный модуль имеет прозрачную длинную сторону и глухую короткую сторону яркого цвета. На части этажей модули развернуты гранями в одну сторону, на части этажей – в другую. В сочетании с теплыми цветами граней – желтым, оранжевым, красным – получается выразительная пластика фасада, который не утратит своей актуальности на долгий срок", - рассказала директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.

По ее словам, после рассмотрения эскизного проекта на Градостроительном совете компания продолжит работу над проектной документацией, а в начале 2025 года проект будет направлен в Москву для прохождения главгосэкспертизы – это необходимо для всех уникальных зданий выше 100 метров. Сейчас на строительной площадке проводится обследование имеющихся конструкций.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев рассказывал, на каком этапе находится возведение башни Opera Tower и когда планируется возобновить строительство.