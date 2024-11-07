Россияне застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера

Сотни россиян застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера "Спектр морей". Лайнер должен был 9 ноября прибыть в Шанхай, сообщает РБК.

Примерное количество находящихся на борту россиян - 500-600 человек.

Как рассказала пассажирка Юлия, ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию.

"Решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10.00 местного времени 08 ноября. Тогда россияне смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию", — рассказала пассажирка круиза Юлия.

По ее словам, на борту много детей, пассажиры пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта, а собственник судна Royal Caribbean International "не дает представителей".