07 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Порошенко призвал установить пять "красных линий" по Украине

Бывший украинский президент Петр Порошенко перечислил пять "красных линий" для Украины. Очевидно, призыв адресован Зеленскому и победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, который обещал завершить военный конфликт за сутки.

Олигарх призвал не идти на "компромиссы по суверенитету и независимости" Украины и не допустить ее возвращения в зону влияния России. Второе - не признавать потери регионов, которые воссоединились с Россией. Третье - не сокращать ВСУ. Четвертое - не снимать санкций. Пятое - "убедить президента Трампа" принять Украину в НАТО после выполнения "домашней работы", потому что сейчас ее туда не берут. Только так, по его мнению, можно остановить военный конфликт.

Фактически Порошенко призывает Трампа когда-нибудь вступить в прямое военное столкновение с Россией из-за Украины. Подобный план в сентябре возил в США и Зеленский, но там он был встречен неодобрительно.

При этом можно толковать план Порошенко и иначе: он призывает остановить военный конфликт по линии фронта без признания российской юрисдикции над всеми вернувшимися в Россию регионами и с отложенной перспективой вступления в НАТО, пишет издание "Страна".

Зеленский заявил, что уже созвонился с Трампом и провел "отличный" телефонный разговор. Он поздравил его "с исторической и убедительной победой", отметил его "поразительную избирательную кампанию". Выразил надежду на лидерство США.

Теги: порошенко, украина, зеленский, трамп


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