Екатеринбургский метрополитен заплатит пассажирке, чью ногу "зажевал" турникет

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с ЕМУП "Екатеринбургский Метрополитен" около 150 тыс. рублей в пользу 36-летней пассажирки, пострадавшей при переходе через турникет. Инцидент произошел 2 февраля текущего года на станции "Ботаническая", когда там все еще действовали старые турникеты.

Напомним, что после оплаты проезда, екатеринбурженка стала проходить через турникет, но тут ее ногу зажевало створками. Медики установили, что пострадавшая получила деформирующий артроз правого коленного сустава 1-2 стадии, частичное повреждение передней крестообразной связки.

Изначально в метрополитене утверждали, что пассажирка просто не дождалась разрешающего сигнала контрольного пункта, однако позднее в прокуратуре сообщили, что причиной травмы все же стала неправильная работа механизма створки турникета.

"Местная жительница испытывает физические и нравственные страдания, с момента происшествия проходит длительное лечение, что подтверждается медицинскими документами, длительный период времени нуждалась и нуждается до сих пор в постоянном присмотре и уходе со стороны посторонних лиц, в силу сложившихся обстоятельств не может вести привычный (полноценный) образ жизни", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На основании заключения прокурора, суд взыскал с екатеринбургского метрополитена компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей, а также компенсацию расходов на лечение и реабилитацию в размере более 66 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.