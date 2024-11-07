Сильный гололед: автобус вылетел с трассы в Красноярском крае

В Красноярском крае произошло ДТП с автобусом. Из-за гололеда он вылетел с трассы.

Как сообщает МВД региона, авария произошла сегодня утром на 75 км автодороги "Красноярск — Енисейск" в районе поселка Бартат.

По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся. Пострадали 18 человек. Пять из них госпитализировали. Всего а автобусе ехали 36 рабочих.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту произошедшего.