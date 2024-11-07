Введение дистанта на карантине незаконно

В российских школах из-за превышения порога заболеваемости то и дело вводят карантин, отправляя детей на дистант, но это противоречит действующему законодательству. Оно подразумевает только приостановку учебного процесса, а не перевод его в дистанционный формат. Об этом со ссылкой на нормативные акты РФ заявили участники образовательных отношений Нижнего Новгорода в своем телеграм-канале.

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Согласно ст. 31 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", карантин вводится в организациях на основании предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей. А порядок его осуществления регулируется санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ. В ст. 51 еще раз говорится, что санврачи выносят мотивированные постановления о введении карантина в организациях. Никакого дистанционного обучения они вводить не вправе.

При этом, согласно п. 2694 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (раздел касается организации профилактических и противоэпидемических мероприятий), в случае превышения заболеваемости гриппом порога 20% детей происходит "принятие решения о приостановлении учебного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (досрочном роспуске на каникулы или их продлении)". То есть введение дистанта на карантине незаконно. Также незаконно отправлять детей на дистант с каникул - они должны быть продлены.

Важно, что дистант - это средство и способ организации учебного процесса. Но если санврач региона объявил карантин, то учебный процесс должен быть приостановлен и школа не вправе это предписание не исполнять. Вводя дистант, администрация школы игнорирует предписание санврача, а директор школы превышает свои должностные полномочия.

Что касается учителей, то в их отношении действует приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 №536 "Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". И там тоже сказано, что в периоды отмены (приостановки) занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям "педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное время".

"И для учащихся, и для педагогов объявление карантина означает фактически дополнительные каникулы. Никакого "дистанта" на карантине быть не может!" - пишут участники образовательных отношений Нижнего Новгорода.