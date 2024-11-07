В Прикамье следователи предъявили обвинение управляющей пансионата, где умерли пенсионеры

В Перми по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении сотрудников пансионата "Долголетие", где погибли двое пенсионеров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ведомства, обвинение предъявлено управляющей пансионата.

Сообщается, что с 1 июля 2024 года по 4 октября, в пансионате, в нарушение установленного законом порядка, оказывались услуги по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, не отвечавшие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух постояльцев.

Следователи осмотрели место происшествия. Была изъята необходимая документация, допрошены свидетели, потерпевшие. Назначены и проводятся судебные экспертизы.

Обвиняемая задержана. Следователи ходатайствуют о ее аресте.