Трудовых мигрантов в России предложили "привязывать" к одному работодателю

Трудовых мигрантов в России предложили закреплять за одним работодателем, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель направления "Миграция" центра им. П.А. Столыпина ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ Михаил Бурда заявил на Русском экономическом форуме в Челябинске о необходимости отойти от ныне действующей патентной системы привлечения мигрантов и заменить ее организованным набором иностранной рабочей силы.

Он предложил закреплять мигрантов за одним работодателем и привлекать специалистов под конкретные запросы. В случае, если иностранец переходит к другому работодателю, его должны будут депортировать. Такая система позволит обеспечить срочный, адресный и возвратный характер трудовой миграции.

По словам Михаила Бурды, в те времена, когда вводилась патентная система миграции, она не была рассчитана на такое количество приезжих, так как предполагала работу только на физических лиц, а не на предприятиях и стройках. При этом с 2019 по 2023 годы количество выданных патентов превышает допандемийные показатели. Просматривается и рост нелегальной миграции.

Михаил Бурда отмечает, что только 35-40% иностранных граждан, приезжающих в Россию, получают разрешение на работу, тем самым идет развитие теневой занятости. Кроме того, на рынке труда превалируют лишь неквалифицированные мигранты, например, продавцы и курьеры. Организованный набор, в свою очередь, позволит привлекать высококвалифицированную рабочую силу.

При введении оргнабора, по мнению эксперта, стоит ориентироваться на опыт таких стран как ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, где эта система действует.