Новые четкие снимки Юпитера прислал зонд "Юнона"

Новые четкие снимки Юпитера прислал зонд "Юнона". Он сделал фото 23 октября.

Как сообщает РБК, следующий пролет вблизи планеты запланирован 25 ноября. Помимо приближения к ее полюсам, "Юнона" смогла подойти близко к пятому по величине спутнику Юпитера - Амальтее.

Миссия NASA была запущена в 2011 году, спустя пять лет зонд вышел на орбиту Юпитера. К 2021 году "Юнона" завершила основную миссию, передав данные о внутреннем строении, атмосфере и магнитосфере Юпитера, и начала расширенную — включая изучение всей системы планеты.

Свою работу зонд завершит 15 сентября 2025 года.

В октябре этого года с мыса Канаверал во Флориде запустили космический аппарат NASA Europa Clipper. Он будет исследовать спутник Юпитера – Европу - на предмет признаков жизни.