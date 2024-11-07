ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных из амурской колонии

Во ФСИН России опровергли сообщения о побеге двух осужденных из амурской исправительной колонии.

"Осужденные не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр). На данный момент они задержаны", - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее SHOT сообщил, что во вторник двое мужчин, которые были осуждены на принудительные работы, сбежали из УФИЦ ФКУ ИК-2 в Бурейском районе. Телеграм-канал утверждает, что их до сих пор ищут.

Напомним, вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Они прорыли 65-метровый тоннель под землей. Их исчезновение заметили только утром. Все шестеро были задержаны. Сотрудников колонии обвинили в халатности.