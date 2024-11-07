В мэрии Екатеринбурга посетовали на кадровый дефицит чиновников

В администрации Екатеринбурга наблюдается кадровый дефицит чиновников. О нехватке людей на должности заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

Как рассказал он в программе "Стенд" на 4 канале, кадровая проблема в органах власти действительно есть.

"С учетом того, что сейчас в реальном секторе зарплаты достаточно высокие, начинают "вымываться" уже чиновники, в том числе, и в реальный сектор. Это становится достаточно серьезной проблемой", - посетовал Прядеин.

По его словам, когда кто-то уходит на пенсию, в декрет, или просто увольняется, все сложнее и сложнее найти ему замену. Он признался, что раньше ситуация была совсем другой, нежели сейчас.

"Раньше, условно говоря, принес на кафедру к себе объявление – у меня сразу несколько резюме прилетает. Теперь прихожу на кафедру, говорю: ребята, у меня открылась вакансия. Вся группа говорит – так мы все трудоустроены давно", - рассказал представитель мэрии.

Ранее стало известно, что чиновникам, занимающим руководящие посты в администрации Екатеринбурга, собираются поднять зарплаты на 15-20 тысяч рублей. Сообщалось, что это связано с нехваткой кадров среди управленцев.