В Нижнем Тагиле разыскивают двух 13-летних подростков

В Нижнем Тагиле полиция и волонтеры ищут двух пропавших подростков. 13-летние Максим и Мария вчера вечером не вернулись из школы, что сильно обеспокоило их близких.

Максим ростом 183 см., худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В последний раз его видели в черных куртке, штанах, шапке и бежевых ботинках.

Мария ростом 165 см., худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Вероятнее всего в темно-зеленой куртке, голубых джинсах, в черных полусапогах и такой же шапке.

О пропаже детей сообщает поисковой отряд "ЛизаАлерт". Всех, кто располагает полезной для поисковиков информацией, просят обращаться на горячую линию волонтеров по номеру: 8-800-700-54-52 или по номеру экстренных служб "112".