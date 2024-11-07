В Челябинской области в 1,5 раза вырос агропромышленный экспорт

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева считает, что стабильное развитие экономики зависит от уровня комфорта труда предпринимателей. Чтобы выяснить, удобно ли бизнесу в регионе, власти проводят соответствующие опросы. Также политик сообщила, как власти другими способами содействуют развитию местного бизнеса.

Одна из задач работы власти – поиск барьеров в работе бизнеса и их устранение, изменение действующих инструментов поддержки предпринимателей под потребности бизнеса. Из-за этой и других мер в области растет количество субъектов малого и среднего бизнеса и их доля в экономике региона. Одним из результатов поддержки является то, что в 2022-23 гг. агропромышленный экспорт Челябинской области вырос почти в полтора раза.

Южный Урал – в числе лидеров по развитию IT-индустрии, промышленного туризма, сказала Лугачева в Челябинске на сессии II Русского экономического форума (РЭФ) "Развитие конкуренции: итоги и перспективы".