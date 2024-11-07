Иноагенты в России, возможно, будут получать выплаты через специальный рублевый счет

Законопроект о порядке получения авторских выплат иноагентами разрабатывают в России. Как рассказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, все выплаты от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов будут перечисляться на специальные рублевые счета. Их открытие станет обязательным для иноагентов. Другие способы выплаты будут запрещены.

По словам депутата законопроект начнут рассматривать на следующей неделе.

"Ранее мы с вами говорили о необходимости введения законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам.

Вы поддержали — 93% участников опроса проголосовали "за", - написал Володин.

В число брендов интеллектуальной деятельности входят произведения науки, литературы и искусства, исполнения и фонограммы, сообщения в радио- или телеэфирах, изобретения и товарные знаки.

"Те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны", - сказал депутат.