Сенатор: ИИ может распространяться на сферы, которые могут выйти из-под созидательного контроля

В рамках Российского экономического форума (РЭФ) в Челябинске обсудили возможности развития цифровых платформ и внедрение в производство искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает корреспондент Накануне.RU, сенатор Олег Цепкин заявил, что ИИ — сложная тема с точки зрения государственного регулирования и может распространяться на сферы, которые могут выйти из-под созидательного контроля.

"Искусственный интеллект — это то направление цифровизации, которое точно должно развиваться в рамках государственного регулирования. Именно государство должно решать, какие направления будут обеспечены ИИ, чтобы не было перехода рамок запредельных, которые могут в дальнейшем сформировать новые риски для гражданина, или хуже — для государства", — заявил сенатор.

Он также отметил, что Челябинская область — высоконагруженный промышленный регион. Необходимо, чтобы здесь развивались отраслевые платформы. Сенатор подчеркнул, что ИИ должен обязательно подчиняться государству и быть обеспечен материальной базой. К 2030 году 100% российской территории должно быть покрыто интернетом для развития основных направлений деятельности по цифровизации.

Проект "Экономика данных" будет принят Правительством до конца года, сказал Цепкин, финансирование будет основано на частно-государственном партнерстве.