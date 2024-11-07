WSJ: Команда Трамп обсуждает новый план прекращения конфликта на Украине

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной, сообщает Wall Street Journal.

По информации источников, предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона. Украина обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет, в обмен на это США продолжат ее снабжение оружием.

WSJ отмечает, что этот план схож с тем, как его описал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Тогда он заявлял, что линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной, Украина сохраняет свою независимость и суверенитет, а Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО.

Трамп неоднократно заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине за один день. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что США действительно в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, хотя это нельзя сделать за одну ночь.