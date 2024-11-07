07 Ноября 2024
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Фото: скриншот видео телеграм-канала &quot;ЧУКРЕЕВ&quot; | t.me/Chukreev1992

Хостел в жилом доме. Чукреев обвинил УК "Лазурит" из Екатеринбурга в эксплуатации незаконных мигрантов

До многострадального жилого дома на Новосибирской, 167 в Екатеринбурге добрался и координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. Напомним, что ранее на проблему дома на Новосибирской обратил внимание депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Жильцы многоэтажки рассказали об ужасах, с которыми им приходится сталкивать ежедневно из-за бездействия УК. Депутат пообещал подготовить иск к "Лазурит" и помочь в разрешении проблемы. Стало известно, что управляющая компания "Лазурит" разместила на общей площади жильцов нелегальный хостел для мигрантов.

"Будем обращаться в контролирующие органы - департамент ГЖИ, МВД, прокуратуру, налоговую. Отдельно отметим, что на лицо факт злоупотребления УК бессилием жильцов", - написал Чукреев в своих социальных сетях.

Хостел для мигрантов на Новосибирской, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

По его словам УК "Лазурит" допускает сразу несколько серьезных нарушений:

  • Незаконная сдача в аренду общих площадей дома. Собственники утверждают, что никаких денег они от аренды не получают;
  • Неоплата налогов со сдаваемых "не своих" квадратных метров;
  • Введение в заблуждение жителей - УК утверждает, что якобы проживающие незаконно в доме мигранты занимаются благоустройством дома;
  • Невыполнение своих прямых обязанностей - дом находится в непригодном состоянии - плесень, сырость, паутина;
  • Заработок "на эксплуатации незаконных мигрантов".

Хостел для мигрантов на Новосибирской, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

"Эти площади можно использовать эффективнее для жителей - официально сдать в аренду добросовестным арендаторам (для ведения легального бизнеса) и дополнительно зарабатывать таким образом на ремонт фасада, например. А в итоге мы имеем - обманутых жителей, которые ищут поддержки и справедливости, разрушенный дом, антисанитарию, и УК "Лазурит", руководство которой получает зарплату ~700 тыс./месяц и которым все сходит все с рук", - заключил Чукреев.

Хостел для мигрантов на Новосибирской, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

Хостел для мигрантов на Новосибирской, 167 в Екатеринбурге(2024)|Фото: скриншот видео телеграм-канала "ЧУКРЕЕВ" | t.me/Chukreev1992

Он также пообещал приехать с командой на место еще раз после того, как обращения в правоохранительные органы будут направлены. Общественник надеется разрешить пока что хотя бы одну проблему жильцов.

Теги: УК Лазурит, Чукреев, Старокожевы, Новосибирская, мигрант, хостел


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