Хостел в жилом доме. Чукреев обвинил УК "Лазурит" из Екатеринбурга в эксплуатации незаконных мигрантов

До многострадального жилого дома на Новосибирской, 167 в Екатеринбурге добрался и координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев. Напомним, что ранее на проблему дома на Новосибирской обратил внимание депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Жильцы многоэтажки рассказали об ужасах, с которыми им приходится сталкивать ежедневно из-за бездействия УК. Депутат пообещал подготовить иск к "Лазурит" и помочь в разрешении проблемы. Стало известно, что управляющая компания "Лазурит" разместила на общей площади жильцов нелегальный хостел для мигрантов.

"Будем обращаться в контролирующие органы - департамент ГЖИ, МВД, прокуратуру, налоговую. Отдельно отметим, что на лицо факт злоупотребления УК бессилием жильцов", - написал Чукреев в своих социальных сетях.

По его словам УК "Лазурит" допускает сразу несколько серьезных нарушений:

Незаконная сдача в аренду общих площадей дома. Собственники утверждают, что никаких денег они от аренды не получают;

Неоплата налогов со сдаваемых "не своих" квадратных метров;

Введение в заблуждение жителей - УК утверждает, что якобы проживающие незаконно в доме мигранты занимаются благоустройством дома;

Невыполнение своих прямых обязанностей - дом находится в непригодном состоянии - плесень, сырость, паутина;

Заработок "на эксплуатации незаконных мигрантов".

"Эти площади можно использовать эффективнее для жителей - официально сдать в аренду добросовестным арендаторам (для ведения легального бизнеса) и дополнительно зарабатывать таким образом на ремонт фасада, например. А в итоге мы имеем - обманутых жителей, которые ищут поддержки и справедливости, разрушенный дом, антисанитарию, и УК "Лазурит", руководство которой получает зарплату ~700 тыс./месяц и которым все сходит все с рук", - заключил Чукреев.

Он также пообещал приехать с командой на место еще раз после того, как обращения в правоохранительные органы будут направлены. Общественник надеется разрешить пока что хотя бы одну проблему жильцов.