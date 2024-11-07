Крупный опорный пункт ВСУ в Курской области захватили российские десантники

Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушно-десантных войск России.

Объект нашли с помощью беспилотников. Десантники подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили обнаруженные пункты управления.

"Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем", — написано в сообщении.

Военные зачистили позиции и передали их подразделениям закрепления.

Город Суджа в Курской области был занят украинскими военными силами в августе. Он стал самым крупным российским населенным пунктом, оказавшимся под контролем ВСУ.