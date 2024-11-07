Суд отказал в УДО виновнику резонансной аварии на Розы Люксембург в Екатеринбурге

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении виновнику резонансного ДТП на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге. Но уже через несколько месяцев он будет на свободе.

Авария случилась 8 марта 2020 года. Ранним утром после отдыха в караоке-баре сильно пьяный мужчина сел за руль Lexus LX570. С ним в машине поехала его знакомая. На перекрестке улиц Куйбышева и Розы Люксембург, разогнавшись до 90 км/ч при разрешенной скорости не более 60 км/ч, водитель сбил пожилую женщину-пешехода, переходившую дорогу. Пенсионерка скончалась на месте.

После этого автомобиль влетел в опору линий электропередач и загорелся. Сидевшая в машине знакомая мужчины также погибла. Сам водитель признавал свою вину, но утверждал, что обстоятельств ДТП не помнит.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, виновником аварии был признан 44-летний бизнесмен Александр Бачурин. В 2022 году его приговорили к 4 годам и 9 месяцам в колонии (хотя изначально он получил 5 лет). В сентябре нынешнего года Бачурин обратился в Камышловский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Однако ему было отказано, несмотря на поддержку исправительного учреждения.

Александр Бачурин обжаловал постановление в областном суде, но решение было оставлено в силе. Как уточнили в облсуде, срок наказания у него истекает в конце января 2025 года.