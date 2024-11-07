Ректор МПГУ предложил бесплатно обучать русскому языку детей мигрантов

В России может появиться бесплатный дошкольный интенсив по русскому языку для детей мигрантов. Предложение высказал ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик Российской академии образования (РАО) Алексей Лубков.

За один год интенсивной работы с ребенком-инофоном (для которого русский язык не является родным) проблема незнания русского как языка обучения может быть практически полностью устранена, сказал Лубков в разговоре с ТАСС.

По данным Высшей школы современных социальных наук МГУ, в России находятся как минимум 2 млн нелегальных мигрантов и как минимум 1 млн мигрантов, которые практически не говорят на русском языке, но при этом имеют сертификаты. Особой проблемой является то, что такие иностранцы, как правило, формируют анклавы, и вслед за этим начинается изменение этнического состава в школах.

После теракта в "Крокусе" перед российскими властями в очередной раз встала проблема не только контроля и безопасности в целом, но и в полный рост встал вопрос мигрантов, правил их пребывания, контроля их нахождения на территории РФ. Президент Владимир Путин поручил разработать систему дополнительных профилактических мер по борьбе с незаконной миграцией.

В октябре Госдума приняла в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Теперь за это будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб. Еще один закон направлен на борьбу с фиктивными браками и фиктивным усыновлением со стороны мигрантов. Выдавать разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке теперь будут только спустя три года брака с гражданами России.

Также в октябре вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что нелегальных мигрантов в стране больше не будет. Другое дело, что официальное число нелегалов у нас сильно расходится с реальным. В России сейчас, по официальным данным, живет больше 630 тыс. "нелегалов", 3,5 млн находятся в стране законно. По оценкам же демографа Юрия Крупнова, в России находятся как минимум 5-7 млн нелегальных мигрантов.