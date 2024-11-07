Новейший атомный ледокол "Чукотка" спустили на воду

Новейший атомный ледокол "Чукотка" спустили на воду со стапелей Балтийского завода. В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Он отметил, что это событие связано с масштабным развитием Арктики, Сибири и Дальнего Востока, сообщает Кремль.

Ледокол украсили флагами Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. "Чукотка" способна преодолевать льды толщиной до 3 метров.

Атомные ледоколы подобного класса являются самыми большими и мощными в мире.

"На Балтийском заводе сейчас еще два корабля такого же класса - "Якутия" и "Ленинград"", - рассказал президент.